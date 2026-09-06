Москва6 сенВести.Никто из пассажиров электрички не пострадал в ДТП с фурой на переезде во Владимирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
Трагедия произошла на станции Бельково. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающейся электричкой Александров-1 — Орехово-Зуево. Машинист попытался затормозить, но расстояние было слишком маленьким, и поезд снес грузовик. Водитель погиб.
По предварительной информации, водитель автомобиля погиб, среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нетговорится в сообщении МЖД
Отмечается, что два вагона сошли с рельсов в результате аварии. Также произошел сход тележки третьего вагона и была повреждена инфраструктура железной дороги. Движение поездов в районе станции приостановлено.