Пассажиры электрички не пострадали в ДТП с фурой во Владимирской области

Пассажиры электрички не пострадали при столкновении с грузовиком под Владимиром Пассажиры электрички не пострадали в ДТП с фурой во Владимирской области

Москва6 сен Вести.Никто из пассажиров электрички не пострадал в ДТП с фурой на переезде во Владимирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

Трагедия произошла на станции Бельково. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающейся электричкой Александров-1 — Орехово-Зуево. Машинист попытался затормозить, но расстояние было слишком маленьким, и поезд снес грузовик. Водитель погиб.

По предварительной информации, водитель автомобиля погиб, среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет говорится в сообщении МЖД

Отмечается, что два вагона сошли с рельсов в результате аварии. Также произошел сход тележки третьего вагона и была повреждена инфраструктура железной дороги. Движение поездов в районе станции приостановлено.