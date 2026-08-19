Москва19 авгВести.Утром 19 августа в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.
Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Усады-Окружные – Михнево. К счастью, никто не пострадал.
Сегодня в 06.11 на железнодорожном переезде … водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездомсказано в сообщении
Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось из-за небольшого расстояния между транспортными средствами.
Из-за аварии в пути задержали три пригородных поезда. Время задержки составило от 15 до 40 минут.