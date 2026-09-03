Один путь Забайкальской железной дороги открыт для движения после схода скалы

Движение поездов по одному пути перегона Забайкальской ж/д открыто Один путь Забайкальской железной дороги открыт для движения после схода скалы

Москва3 сен Вести.Движение поездов по одному пути на перегоне Кручина – Новая Забайкальской железной дороги восстановлено в 00.10 по московскому времени 3 сентября, сообщила пресс-служба организации в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что в Читинском округе произошел сход скальной породы на железную дорогу. Все поезда были остановлены.

Пассажирские поезда дальнего следования №9 Владивосток – Москва, №327 Забайкальск – Иркутск, №2 Москва – Владивосток, №376 Чита – Благовещенск, №302 Чита – Приаргунск и №10 Москва – Владивосток отправлены по своим маршрутам… ОАО "РЖД" принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов написали в пресс-службе

Там также уточнили, что пассажиров, чьи поезда задержаны более чем на 4 часа, обеспечены питанием.

В восстановительных работах на втором пути перегона задействовано свыше 200 железнодорожников, восстановительные поезда и специализированная техника.