Движение поездов на перегоне Кручина – Новая в Забайкалье возобновлено

Работы в месте обвала скалы на перегоне Кручина – Новая в Забайкалье завершены Движение поездов на перегоне Кручина – Новая в Забайкалье возобновлено

Москва3 сен Вести.Работы в месте обвала скальной породы на железнодорожное полотно на перегоне Кручина – Новая Забайкальской железной дороги завершены в 02.50 по московскому времени, сообщила пресс-служба организации в мессенджере МАХ.

Движение поездов осуществляется в обоих направлениях в штатном режиме… Все задержанные поезда следуют по своим маршрутам написали в сообщении

Силами 200 железнодорожников, восстановительных поездов и другой техники было восстановлено 140 метров железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что кусок скалы рухнул на железную дорогу в Забайкалье.