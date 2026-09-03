Москва3 сенВести.Работы в месте обвала скальной породы на железнодорожное полотно на перегоне Кручина – Новая Забайкальской железной дороги завершены в 02.50 по московскому времени, сообщила пресс-служба организации в мессенджере МАХ.
Движение поездов осуществляется в обоих направлениях в штатном режиме… Все задержанные поезда следуют по своим маршрутамнаписали в сообщении
Силами 200 железнодорожников, восстановительных поездов и другой техники было восстановлено 140 метров железнодорожных путей.
Ранее сообщалось, что кусок скалы рухнул на железную дорогу в Забайкалье.