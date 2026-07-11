После схода вагонов с углем в Красноярском крае восстановили движение поездов

Восстановлено движение после схода вагонов с углем в Красноярском крае После схода вагонов с углем в Красноярском крае восстановили движение поездов

Москва11 июл Вести.Днем в субботу, 11 июля, железнодорожники полностью восстановили движение поездов на станции Стайный в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Потребовалось восстановить более 160 метров пути, провести ремонт ригельной опоры и поврежденных участков контактно сети. На месте происшествия работали свыше 200 человек, были задействованы три восстановительных поезда.

Пассажирские поезда №9 Владивосток — Москва, №69 Чита — Москва, №269 Чита — Адлер, №270 Адлер — Чита, №2 Москва — Владивосток проследовали … измененным маршрутом в обход барьерного места говорится в публикации в MAX

В настоящее время принимаются меры для ввода движения в график.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 10 июля, на станции Стайный произошел сход 14 вагонов грузового поезда с углем. В результате инцидента никто не пострадал.