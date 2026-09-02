В Забайкалье кусок скалы рухнул на железную дорогу Участок железной дороги завалило из-за схода скальной породы в Забайкалье

Москва2 сен Вести.В Читинском округе произошел сход скальной породы на железную дорогу. Об этом пишет управление МЧС России по Забайкальскому краю в MAX.

По данным ведомства, в среду, 2 сентября, РЖД сообщила об инциденте.

Поступила информация о сходе скальной породы на железнодорожные пути между станцией Кручина и станцией Новая на 6 235 километре Транссибирской магистрали в Читинском муниципальном округе говорится в сообщении МЧС

Все поезда остановлены. К месту происшествия направили аварийно-восстановительные поезда для расчистки путей. К работам привлекли 52 специалиста и 10 единиц техники.