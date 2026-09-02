Москва2 сенВести.В Читинском округе произошел сход скальной породы на железную дорогу. Об этом пишет управление МЧС России по Забайкальскому краю в MAX.
По данным ведомства, в среду, 2 сентября, РЖД сообщила об инциденте.
Поступила информация о сходе скальной породы на железнодорожные пути между станцией Кручина и станцией Новая на 6 235 километре Транссибирской магистрали в Читинском муниципальном округеговорится в сообщении МЧС
Все поезда остановлены. К месту происшествия направили аварийно-восстановительные поезда для расчистки путей. К работам привлекли 52 специалиста и 10 единиц техники.