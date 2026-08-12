На автодороге в горах Дагестана произошел скальный обвал Обвал скальных пород произошел на автодороге в горах Дагестана

Москва12 авг Вести.На автомобильной дороге регионального значения "Граница Чеченской республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка" на участке км 125 между с. Чалда и Красным мостом в Гергебильском районе зафиксирован обвал скальных пород верхового откоса. Об этом Дагестанавтодор сообщает в Telegram-канале.

По предварительным данным, обвал произошел 12 августа в 14.30.

Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано, имеются альтернативные маршруты говорится в сообщении

Ведутся работы по устройству объезда обвального участка вдоль русла реки. Привлечено две единицы техники – экскаватор и автосамосвал. Ориентировочно движение автотранспорта по объездной дороге по временной схеме запустят в 20.00.