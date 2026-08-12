Москва12 авгВести.На автомобильной дороге регионального значения "Граница Чеченской республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка" на участке км 125 между с. Чалда и Красным мостом в Гергебильском районе зафиксирован обвал скальных пород верхового откоса. Об этом Дагестанавтодор сообщает в Telegram-канале.
По предварительным данным, обвал произошел 12 августа в 14.30.
Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано, имеются альтернативные маршрутыговорится в сообщении
Ведутся работы по устройству объезда обвального участка вдоль русла реки. Привлечено две единицы техники – экскаватор и автосамосвал. Ориентировочно движение автотранспорта по объездной дороге по временной схеме запустят в 20.00.