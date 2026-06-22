Открыть дорогу после расчистки обвала в горах в Дагестане планируют во вторник

Скальный обвал перекрыл участок дороги в горах Дагестана Открыть дорогу после расчистки обвала в горах в Дагестане планируют во вторник

Москва22 июн Вести.Участок региональной трассы закрыт в Унцукульском районе Дагестана из-за скального обвала, открыть движение по временной схеме планируют во вторник вечером, сообщается в Telegram-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

На участке 43 км автомобильной дороги регионального значения Буйнакск – Гимры – Чирката произошел обвал скальных пород верхового откоса​​​. Дорога на участке Временный поселок – Ахульго закрыта говорится в сообщении

Проехать можно через село Ашильта. Из-за камнепада расчистка дороги приостановлена до наступления светлого времени суток. Открыть движение по временной схеме планируется не позднее вечера вторника.