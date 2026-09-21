Два поезда из Сириуса и Анапы отправятся с задержкой из-за ЧП под Ростовом

Два поезда отправятся с задержкой из-за схода грузового состава под Ростовом Два поезда из Сириуса и Анапы отправятся с задержкой из-за ЧП под Ростовом

Москва21 сен Вести.Два пассажирских поезда из Сириуса и Анапы отправятся с задержкой из-за схода вагонов грузового состава в Ростовской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

В связи с временной приостановкой движения на перегоне Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги изменяется время отправления поездов с начальных станций: №44 Сириус – Москва отправится 22 сентября не ранее 01.00 вместо 19.42 (21 сентября), №201 Анапа – Красноярск отправится 21 сентября не ранее 23.00 вместо 19.30 говорится в сообщении

Отмечается, что железнодорожники продолжают восстанавливать поврежденный участок.

20 сентября в Ростовской области несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов. Произошло аварийное отключение контактной сети, также был нарушен габарит соседнего пути. Из-за инцидента поезда следуют на юг через станции Волгоград, Морозовская, Лихая и Батайск. На основной маршрут они выйдут на станции Тихорецкая.