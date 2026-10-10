ЧС введена в границах улиц Ростова-на-Дону, где повреждены дома после атаки ВСУ

Режим ЧС введен в границах улиц Ростова-на-Дону, где повреждены дома ЧС введена в границах улиц Ростова-на-Дону, где повреждены дома после атаки ВСУ

Москва10 окт Вести.Режим ЧС введен в границах улиц Ростова-на-Дону, где повреждены дома после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

По предварительным данным, повреждения получил ряд многоквартирных домов, частных домовладений и объектов инфраструктуры в 3 районах города … Принято решение: ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после воздушной атаки написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Также принято решение организовать обход и работу оперштабов и комиссий для оценки ущерба. Коммунальным службам поручено приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий.

Украинские боевики атаковали регион вечером 9 октября и ночью 10 октября с применением БПЛА — было сбито более 100 воздушных целей. В результате террористической агрессии ранены 6 мирных граждан. В Ростове также поврежден ж/д мост, в Батайске — незаселенная новостройка, в Азове — два судна.

В прокуратуре Ростовской области для граждан работает горячая линия.