Москва13 нояВести.В результате ночной атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону пострадали 9 многоквартирных домов, сообщил глава города Александр Скрябин в MAX.
Он проинформировал, что в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА, введут режим ЧС. Кроме того, будет организована работа комиссий для оценки ущерба.
Глава Ростова-на-Дону также сообщил, что в результате ночной воздушной атаки без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе.
Кроме того, пострадала воздушная теплотрасса, которая обеспечивает теплом еще 35 домов.
Все службы города привлечены к устранению последствий налета украинских БПЛА.
Ранее сообщалось, что ночью 13 ноября над Ростовской областью сбили больше 120 беспилотных летательных аппаратов. Один мужчина был ранен, он госпитализирован.