После атаки БПЛА в части Ростова-на-Дону вводят режим ЧС

Режим ЧС вводят на территории у поврежденных БПЛА домов в Ростове-на-Дону После атаки БПЛА в части Ростова-на-Дону вводят режим ЧС

Москва13 ноя Вести.В результате ночной атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону пострадали 9 многоквартирных домов, сообщил глава города Александр Скрябин в MAX.

Он проинформировал, что в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА, введут режим ЧС. Кроме того, будет организована работа комиссий для оценки ущерба.

Глава Ростова-на-Дону также сообщил, что в результате ночной воздушной атаки без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе.

Кроме того, пострадала воздушная теплотрасса, которая обеспечивает теплом еще 35 домов.

Все службы города привлечены к устранению последствий налета украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что ночью 13 ноября над Ростовской областью сбили больше 120 беспилотных летательных аппаратов. Один мужчина был ранен, он госпитализирован.