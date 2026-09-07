Слюсарь: при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены 16 многоквартирных домов

В результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону повреждения получили 16 жилых домов Слюсарь: при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены 16 многоквартирных домов

Москва7 сен Вести.В результате массированной атаки на Ростов-на-Дону со стороны Украины повреждения получили 16 многоквартирных домов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Накануне в результате вражеской атаки в трех районах города различные повреждения получили 16 многоквартирных домов. В основном это повреждения стеклопакетов, оконных рам и балконов – всего свыше 400 окон. Нарушены остекление и облицовка Донской публичной библиотеки рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Демонтаж аварийных конструкций в поврежденных домах завершен. Специалисты закрывают тепловые контуры. Для приема обращений жителей создан штаб, комиссия ведет оценку ущерба.

ВСУ ударили по городу 6 сентября, в воскресенье. Пострадали три человека, двоим потребовалась госпитализация. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.