Москва7 сенВести.В результате массированной атаки на Ростов-на-Дону со стороны Украины повреждения получили 16 многоквартирных домов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Накануне в результате вражеской атаки в трех районах города различные повреждения получили 16 многоквартирных домов. В основном это повреждения стеклопакетов, оконных рам и балконов – всего свыше 400 окон. Нарушены остекление и облицовка Донской публичной библиотекирассказал глава региона в мессенджере МАХ
Демонтаж аварийных конструкций в поврежденных домах завершен. Специалисты закрывают тепловые контуры. Для приема обращений жителей создан штаб, комиссия ведет оценку ущерба.
ВСУ ударили по городу 6 сентября, в воскресенье. Пострадали три человека, двоим потребовалась госпитализация. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.