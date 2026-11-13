Девять многоквартирных домов в Ростове получили повреждения при атаке БПЛА

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены девять многоквартирных домов Девять многоквартирных домов в Ростове получили повреждения при атаке БПЛА

Москва13 ноя Вести.В Октябрьском и Советском районах Ростова-на-Дону в результате ночной атаки украинских беспилотников различные повреждения получили девять многоквартирных домов, сообщил глава города Александр Скрябин.

В результате ночной атаки БПЛА пострадали 9 МКД написал он в мессенджере MAX

114 домов в Октябрьском районе остались без отопления. В 79 из них тепло должно появиться в ближайшее время. Также пострадала воздушная теплотрасса, обеспечивающая теплом еще 35 домов. Восстановление начнется в ближайшее время.

В границах улиц, где находятся поврежденные дома, введен режим ЧС. Коммунальные службы начали уборку территорий, прилегающих к местам происшествий.

Скрябин проинформировал о создании комиссий для оценки ущерба. Их члены проведут поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба, а также будут принимать заявления от граждан, чье имущество пострадало, на оказание материальной помощи, затем будут произведены выплаты.

Сам глава Ростова-на-Дону выехал в Октябрьский район.

Он заявил, что приоритетная задача сейчас – закрыть тепловой контур в пострадавших квартирах.

Ночью 13 ноября над Ростовской областью было уничтожено более 120 беспилотников. Один мужчина был ранен – он госпитализирован.