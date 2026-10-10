Москва10 октВести.Горячая линия открыта для граждан после воздушной атаки украинских боевиков на Ростовскую область. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Для оперативного приема обращений граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области продолжает работу горячая линия по телефону 8-863-210-55-99 … Взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им помощиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
С вечера 9 октября украинские боевики атаковали Ростов-на-Дону и Ростовскую область с применением БПЛА — было уничтожено более 50 дронов. В результате вражеской агрессии пострадал один мирный житель, в Ростове повреждены несколько многоквартирных домов, ж/д мост, в Батайске — незаселенная многоэтажка в ЖК. В результате прилетов также произошли возгорания, в том числе в жилых домах.
С 06.48 мск до 07.12 мск, согласно сообщениям ГУ МЧС России по Ростовской области, в регионе действовала ракетная опасность.