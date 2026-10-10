Горячая линия открыта для граждан после воздушной атаки на Ростовскую область

Горячая линия открыта после воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область Горячая линия открыта для граждан после воздушной атаки на Ростовскую область

Москва10 окт Вести.Горячая линия открыта для граждан после воздушной атаки украинских боевиков на Ростовскую область. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Для оперативного приема обращений граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области продолжает работу горячая линия по телефону 8-863-210-55-99 … Взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

С вечера 9 октября украинские боевики атаковали Ростов-на-Дону и Ростовскую область с применением БПЛА — было уничтожено более 50 дронов. В результате вражеской агрессии пострадал один мирный житель, в Ростове повреждены несколько многоквартирных домов, ж/д мост, в Батайске — незаселенная многоэтажка в ЖК. В результате прилетов также произошли возгорания, в том числе в жилых домах.

С 06.48 мск до 07.12 мск, согласно сообщениям ГУ МЧС России по Ростовской области, в регионе действовала ракетная опасность.