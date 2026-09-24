Москва24 сенВести.В Ростовской области минувшей ночью была отражена атака украинских беспилотников. В результате налета ударной техники противника была повреждена инфраструктура одной из нефтебаз, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В общей сложности техника прилетала в воздушное пространство Таганрога, Кагальницкого и Неклиновского районов.
В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазынаписано в канале главы области
Крушение фрагментов беспилотников не привело к пострадавшим, не зафиксировано и возгораний. На месте происшествия работают специальные службы.