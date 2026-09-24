В Ростовской области отражена атака БПЛА, повреждена инфраструктура нефтебазы Инфраструктуре нефтебазы в Ростовской области нанесен ущерб из-за ударов БПЛА

Москва24 сен Вести.В Ростовской области минувшей ночью была отражена атака украинских беспилотников. В результате налета ударной техники противника была повреждена инфраструктура одной из нефтебаз, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В общей сложности техника прилетала в воздушное пространство Таганрога, Кагальницкого и Неклиновского районов.

В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазы написано в канале главы области

Крушение фрагментов беспилотников не привело к пострадавшим, не зафиксировано и возгораний. На месте происшествия работают специальные службы.