Москва16 сенВести.Атаку беспилотных летательных аппаратов отразили средства противовоздушной обороны минувшей ночью над территорией двух районов Ростовской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском и Каменском районахнаписал чиновник
О пострадавших информации не поступало. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы.
По словам Слюсаря, информация о последствиях налета будет уточняться.