Слюсарь: БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области

Атаку БПЛА отразили в Ростовской области Слюсарь: БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области

Москва16 сен Вести.Атаку беспилотных летательных аппаратов отразили средства противовоздушной обороны минувшей ночью над территорией двух районов Ростовской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском и Каменском районах написал чиновник

О пострадавших информации не поступало. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы.

По словам Слюсаря, информация о последствиях налета будет уточняться.