Москва18 сенВести.Дежурные средства ПВО за сутки сбили 328 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны перехвачены в период с 08:00 до 20:00 мск.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Украинские беспилотники уничтожили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, а также акваториями Черного и Каспийского морей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 18 сентября над российскими регионами сбили 629 дронов ВСУ.