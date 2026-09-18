Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 328 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские войска за день сбили 328 дронов ВСУ над регионами страны Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 328 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва18 сен Вести.Дежурные средства ПВО за сутки сбили 328 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехвачены в период с 08:00 до 20:00 мск.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники уничтожили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, а также акваториями Черного и Каспийского морей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 18 сентября над российскими регионами сбили 629 дронов ВСУ.