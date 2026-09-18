Минобороны: за ночь сбито 629 украинских БПЛА над регионами России и акваториями

Средства ПВО сбили в ночь на пятницу 629 дронов ВСУ над регионами России Минобороны: за ночь сбито 629 украинских БПЛА над регионами России и акваториями

Москва18 сен Вести.В ночь с 17 на 18 сентября российские силы противовоздушной обороны отразили очередную массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны России, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 629 БПЛА самолетного типа.

В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 17 сентября до 8:00 мск 18 сентября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей уточнили в военном ведомстве

Свыше 350 БПЛА летело к Москве с вечера 17 сентября, ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин.