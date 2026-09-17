Москва17 сенВести.Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ был опубликован на портале правовых актов.
Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мерговорится в указе
В августе 2014 года Россия запретила импорт ряда видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере сохранения рестрикций РФ продлевала эти меры.