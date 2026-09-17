Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2028 года

Путин продлил действие продовольственного эмбарго Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2028 года

Москва17 сен Вести.Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ был опубликован на портале правовых актов.

Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер говорится в указе

В августе 2014 года Россия запретила импорт ряда видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере сохранения рестрикций РФ продлевала эти меры.