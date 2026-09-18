"Известия": у нового смартфона Apple в России недоступны десятки функций

Новый iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным количеством ограничений "Известия": у нового смартфона Apple в России недоступны десятки функций

Москва18 сен Вести.Российские владельцы нового смартфона компании Apple — iPhone 18 Pro Max столкнутся по меньшей мере с 18 недоступными или ограниченными функциями и сервисами, сообщает газета "Известия".

Журналисты издания, протестировавшие смартфон перед стартом официальных продаж, отметили, что основные проблемы связаны с технологией Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык. Из-за этого владельцам смартфона будет недоступна обновленная Siri с персональным контекстом.

Пользователи в России также не смогут эксплуатировать интеграцию ChatGPT через Siri и инструменты Writing Tools для редактирования текста.

Языковые ограничения затрагивают и другие опциональные возможности: Genmoji, Image Playground и Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям, а также функцию Clean Up, предназначенную для редактирования изображений.

Кроме того, отсутствие поддержки русского языка в Live Translation ограничивает возможности мгновенного перевода сообщений, телефонных звонков и аудио через наушники AirPods.

Ранее стало известно, что новый IPhone от Apple можно было приобрести в Москве за день до официального старта продаж.