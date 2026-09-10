В магазинах "Мегафона" и Yota новые iPhone появятся в начале октября Новые модели iPhone появятся в магазинах в начале октября

Москва10 сен Вести.В магазинах сотовых операторов Yota и "Мегафон" новые модели iPhone от компании Apple появятся уже в начале октября. Нижний порог цены на смартфоны начинается с 174 тысяч рублей. Об этом ИС "Вести" рассказали в пресс-службе "Мегафона".

На стоимость телефона сильно будет влиять размер внутреннего хранилища. Так, Apple iPhone 18 Pro с памятью на 256 гигабайт обойдется в 174,9 тысячи рублей, а та же модель, но рассчитанная на два терабайта - 349,9 тысячи рублей.

Такой же разброс в ценах характерен для Apple iPhone 18 Pro Max. Версия с хранилищем на 256 гигабайт будет стоить 189,9 тысячи рублей, а модель с двумя терабайтами памяти – 364,9 тысячи рублей.

Цены на главную новинку Apple, первый складной iPhone Duo, начнутся с 299,9 тысячи рублей.

Ранее в России стартовали предзаказы на покупку моделей новой линейки смартфонов американской компании. Стоимость может достигать 489,9 тысячи рублей.