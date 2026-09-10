В Роскачестве рассказали, как минимизировать риски при покупке б/у смартфона

Россиянам дали советы по покупке б/у смартфона В Роскачестве рассказали, как минимизировать риски при покупке б/у смартфона

Москва10 сен Вести.Необходимо соблюдать ряд правил, чтобы минимизировать риски при покупке подержанного смартфона. Об это рассказал заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

В беседе с NEWS.ru он рекомендовал покупать устройства у проверенных продавцов с хорошей репутацией, а также не заключать сделок с подозрительно низкими ценами.

Кроме того, покупателям посоветовали после приобретения смартфона выполнить сброс до заводских настроек и проверить его антивирусом.

При возникновении каких-либо сомнений стоит обратиться в сервисный центр для диагностики.

В Роскачестве предупредили также, что основной риск связан с покупкой подержанного iPhone.

Ранее сообщалось, что на территории РФ смартфоны iPhone 18 Pro можно будет по цене от 147 тысяч рублей.