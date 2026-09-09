МТС назвала цены на новые iPhone 18 по предзаказу Стоимость iPhone 18 в России по предзаказу достигла 490 тыс. рублей

Москва9 сен Вести.Цены на смартфоны новой линейки iPhone 18 в России по предзаказу могут достигать 489990 рублей. Об этом РИА Новости сообщили в МТС. Цены варьируются от объема памяти и модели новых iPhone.

Так, версия iPhone 18 Pro с 256 гигабайтами памяти стоит 174990 рублей, с 2 терабайтами цены могут доходить до 349990 рублей. Цены на iPhone 18 Pro Max варьируются от 189990 до 364990 рублей.

Дороже всего обойдется новый складной iPhone 18 Duo. Версия с 256 гигабайтами памяти оценена в 299990 рублей, с 512 гигабайтами – в 339990 рублей, с 1 терабайтом – в 399990 рублей, а с 2 терабайтами – в 489990 рублей.

В магазине restore также сообщили об открытии предзаказов на новинки Apple. При оформлении онлайн потребуется полная предоплата, в розничных магазинах – аванс от 5 тысяч рублей. Продажи планируется начать до конца сентября.

В среду Apple презентовала новые смартфоны в четырех расцветках, а также новые наушники AirPods 5 с улучшенными шумоподавлением и аккумулятором. Складная модель iPhone обещает стать серьезным конкурентом на рынке устройств, подобных Samsung Galaxy Z Fold 8.