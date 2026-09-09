Названы цены на iPhone 18 в России Маркетплейс "Яндекс Маркет" раскрыл цены смартфонов iPhone 18 в РФ

Москва9 сен Вести.На территории России купить смартфоны iPhone 18 Pro можно будет по цене от 147 тысяч рублей. Стоимость новинки от компании Apple раскрыла пресс-служба маркетплейса "Яндекс Маркет" в комментарии агентству ТАСС.

Там предупредили, что цена может измениться в зависимости от условий доставки, продавца и конкретной модели. Например, iPhone 18 Pro Max обойдется примерно в 157 тысяч рублей, а складной iPhone Duo – в 245 тысяч рублей.

Смартфоны будут представлены в разных расцветках, в том числе новых, анонсированных на презентации Apple, – бургунди и небесно-голубой.

Ранее в МТС сообщили, как цены будут варьироваться в зависимости от объема внутренней памяти устройства. Например, стоимость iPhone 18 Pro составит почти 490 тысяч рублей, если взять модель с хранилищем на два терабайта.