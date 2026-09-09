Москва9 сенВести.Компания Apple презентовала новые модели флагманских смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Трансляция шла на официальном сайте компании.
Диагональ Pro Max составит 6,9 дюйма, модели Pro – 6,3 дюйма. Обе модели получат 2-нанометровый чип A20 Pro, а также кремний-углеродный аккумулятор вместо литий-ионного.
Смартфоны будут доступны в четырех цветах: черном, серебристом, "бургунди" и "ледник".
iPhone 18 Pro со встроенной памятью объемом 256 гигабайт будет стоить в США от 1199 долларов, а Pro Max – от 1299 долларов.
Ранее турецкий банк Garanti начал сдавать iPhone в аренду на фоне высоких цен на смартфоны Apple.