Москва26 авг Вести.Компания Apple проведет презентацию новой техники 9 сентября, соответствующий анонс опубликован на сайте корпорации.

Мероприятие Apple Event начнется в 20.00 мск и продлится около двух часов. В компании привели его слоган: "Удивляй и сияй" (Surprise and Shine).

По данным издания MacRumors, на презентации могут представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной смартфон, который, предположительно, получит название iPhone Ultra. Ожидается, что все три модели будут оснащены процессором A20 Pro, а версии 18 Pro получат основную камеру с переменной диафрагмой.

По прогнозу MacRumors, складной смартфон в сложенном виде будет иметь 5,5-дюймовый экран, а в разложенном — 7,6 дюйма.

25 августа Apple представила новые компьютеры Mac mini и Mac Studio, а также процессор M5 Ultra.

Bloomberg сообщал, что Apple перенесла выпуск беспроводных наушников AirPods со встроенным искусственным интеллектом и камерами как минимум на 2027 год.