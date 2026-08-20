Bloomberg: наушники AirPods с камерами и ИИ выйдут не раньше 2027-го

Bloomberg: Apple отложила выпуск AirPods с ИИ и камерами до 2027 года Bloomberg: наушники AirPods с камерами и ИИ выйдут не раньше 2027-го

Москва20 авг Вести.Компания Apple перенесла выпуск беспроводных наушников AirPods со встроенным искусственным интеллектом и камерами как минимум на 2027 год, сообщает Bloomberg.

Ранее в прессе появлялись сведения о возможном анонсе устройства уже этой осенью, однако компания продолжает работу над устранением технических проблем и не готова представить продукт раньше указанного срока.

Как отмечает агентство, отдельного внимания заслуживает вопрос конфиденциальности, который возник в связи со встроенной камерой: критики опасаются, что устройство может использоваться для скрытой съемки. Однако источники Bloomberg развеивают эти опасения, поясняя, что речь идет о сенсорах низкого разрешения, которые не предназначены для фотографирования. Их основная задача - сканировать пространство для получения искусственным интеллектом данных об окружающей обстановке, которые сделают его ответы и действия более точными и полезными.

По данным Bloomberg, Apple также работает над умными очками и кулоном со встроенным искусственным интеллектом.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на Apple, призвав компанию отказаться от использования китайских чипов памяти в своей продукции.