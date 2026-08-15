WSJ: администрация Трампа не хочет, чтобы Apple покупала китайские чипы памяти

WSJ: власти США призвали Apple отказаться от закупки чипов у Китая WSJ: администрация Трампа не хочет, чтобы Apple покупала китайские чипы памяти

Москва15 авг Вести.Администрация американского лидера Дональда Трампа призвала компанию Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что повышенный спрос на чипы памяти привел к дефициту микросхем.

Apple и другие производители электроники вынуждены значительно повышать стоимость своей продукции из-за роста цен. Чтобы решить проблему дефицита, Apple обратилась к китайским производителям говорится в материале

Министр торговли США Говард Латник, в свою очередь, заявил, что администрация Трампа не поддерживает эту инициативу компании.

Для проблем с чипами памяти есть другие решения цитирует его издание

Накануне агентство Reuters написало, что Вашингтон потребует от стран выбрать сторону в гонке искусственного интеллекта между США и Китаем.