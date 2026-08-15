Москва15 авгВести.Администрация американского лидера Дональда Трампа призвала компанию Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что повышенный спрос на чипы памяти привел к дефициту микросхем.
Apple и другие производители электроники вынуждены значительно повышать стоимость своей продукции из-за роста цен. Чтобы решить проблему дефицита, Apple обратилась к китайским производителямговорится в материале
Министр торговли США Говард Латник, в свою очередь, заявил, что администрация Трампа не поддерживает эту инициативу компании.
Для проблем с чипами памяти есть другие решенияцитирует его издание
Накануне агентство Reuters написало, что Вашингтон потребует от стран выбрать сторону в гонке искусственного интеллекта между США и Китаем.