Глава OpenAI заявил, что компания отложила выход на биржу Сэм Альтман: OpenAI откладывает выход на биржу из-за опасений по поводу ИИ

Москва13 сен Вести.Компания OpenAI не торопится с выходом на открытый фондовый рынок и, вероятнее всего, не станет проводить первичное публичное размещение акций в 2026 году.

Об этом глава компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман сообщил в интервью изданию Fortune.

По оценке топ-менеджера, текущий период является не самым удачным для биржевого дебюта на фоне обострившихся дискуссий и опасений вокруг безопасности систем искусственного интеллекта. В связи с этим в руководстве считают оправданным повременить с размещением ценных бумаг.

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Точных сроков возможного листинга Альтман не озвучил, но добавил, что это произойдет "не в 2026 году".

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