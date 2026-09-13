Москва13 сенВести.Компания OpenAI не торопится с выходом на открытый фондовый рынок и, вероятнее всего, не станет проводить первичное публичное размещение акций в 2026 году.
Об этом глава компании-разработчика ChatGPT Сэм Альтман сообщил в интервью изданию Fortune.
По оценке топ-менеджера, текущий период является не самым удачным для биржевого дебюта на фоне обострившихся дискуссий и опасений вокруг безопасности систем искусственного интеллекта. В связи с этим в руководстве считают оправданным повременить с размещением ценных бумаг.
Мы не торопимся с IPO... Текущий момент был бы неблагоприятным для выхода на биржурассказал Альтман
Точных сроков возможного листинга Альтман не озвучил, но добавил, что это произойдет "не в 2026 году".
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