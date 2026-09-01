Москва1 сен Вести.В американской корпорации Apple произошла смена высшего руководства. С 1 сентября пост генерального директора компании занял Джон Тернус, который сменил на этом посту Тима Кука, возглавлявшего корпорацию с 2011 года. Официально о кадровом решении было объявлено еще в апреле 2026 года.

Новый глава Apple — 51-летний инженер, стоявший у руля разработки ключевых продуктов компании на протяжении последних лет. Тернус начал карьеру в Apple в 2001 году, работая над линейкой мониторов Apple Cinema Display. В 2013 году его назначили вице-президентом, а в 2021 году он занял пост старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. За его плечами — кураторство над созданием компьютеров Mac, планшетов iPad, наушников AirPods и, что особенно важно, всей линейки смартфонов iPhone с 2020 года.

В 2025 году Bloomberg впервые сообщило, что Тернус рассматривается в качестве преемника Кука. В корпорации отмечали, что новый генеральный директор много внимания уделяет повышению надежности и прочности продукции, увеличению ее жизненного цикла. Британская газета The Telegraph, комментируя смену руководства, написала, что Тернус должен вернуть "магию Стива Джобса" — харизматичного сооснователя и бывшего главы Apple.

Тернус родился в 1975 году в Калифорнии, окончил Пенсильванский университет по специальности "машиностроение". В свободное время увлекается плаванием и является автогонщиком-любителем.