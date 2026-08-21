The Wall Street Journal рассказала, как ЦРУ спасло бизнес Стива Джобса WSJ: ЦРУ помогло Стиву Джобсу спасти его компанию NeXT и вернуться в Apple

Москва21 авг Вести.Своим возвращением на пост гендиректора Apple Стив Джобс отчасти обязан Центральному разведывательному управлению США, которое в 1980-х годах закупило у его фирмы тысячи компьютеров. Об этом сообщает The Wall Street Journal, опираясь на фрагменты книги бывшей сотрудницы издания Шэрон Вейнбергер.

Покинув Apple в 1985 году после разногласий с руководством, Джобс создал новую технологическую компанию NeXT. Однако выпускаемые ею компьютеры отличались высокой стоимостью, что делало их недоступными для широкого круга покупателей, а расчет на университеты как на главного клиента не оправдался.

Именно в этот период в NeXT обратились представители ЦРУ, сообщив, что ведомству требуется 20 тысяч компьютеров, причем всю поставку разведка рассчитывала получить в течение одного года. Чтобы ускорить выпуск, ЦРУ подключило инженеров из Sun Microsystems, уже сотрудничавшей с властями США, благодаря чему производство рабочих станций NeXT удалось поднять до нескольких тысяч единиц в месяц.

По данным газеты, техника NeXT с экранами высокого разрешения понадобилась Национальному управлению военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO): ведомство использовало ее для анализа спутниковых снимков и подготовки материалов для брифингов законодателям и высшему руководству страны. Уже после покупки рабочие станции доработали для повышения быстродействия, оснастив их более мощным микрочипом Motorola и специальной видеокартой Intel.

Этот контракт позволил NeXT развернуться и в дальнейшем войти в структуру Apple, а самому Джобсу через некоторое время - встать во главе технологической корпорации из Купертино. При этом операционная система компьютеров NeXT стала фундаментом для ОС, применяемой в продуктах Apple.