Данные миллионов игроков Pokemon GO могли помочь в разработке военных дронов США

Миллионы игроков Pokemon GO могли невольно помочь обучить военные дроны США Данные миллионов игроков Pokemon GO могли помочь в разработке военных дронов США

Москва9 июн Вести.Сотни миллионов игроков Pokemon Go, которые годами сканировали местность в поисках внутриигровых наград, предположительно, внесли вклад в создание высокоточной навигационной системы для американских военных беспилотников, сообщает нидерландская газета NL Times.

Как отмечается, около 30 млрд сканов, собранных сотнями миллионами пользователей, стали собственностью компании Niantic Spatial – американской дочерней структуры, отделившейся от первоначального разработчика Pokemon Go. Компания использовала собранные материалы для обучения 3D-модели, обеспечивающей точную навигацию в местах, где недоступен сигнал GPS.

В конце прошлого года Niantic Spatial и американская оборонная IT-компания Vantor объявили, что последняя интегрирует эту систему в военные беспилотники и роботов. Vantor специализируется на разработке программного обеспечения для нужд армии говорится в публикации издания, которое ссылается на расследование Trouw

Сама Niantic Spatial отрицает прямое использование сканов игроков Pokemon GO, однако отказывается подтвердить, что при обучении модели эти данные не применялись.

При этом ранее представитель компании признавал, что сканы игроков использовались для обучения "ранней версии" модели, подчеркнула NL Times.

Весной стало известно, что к 2027 году Пентагон намерен увеличить финансирование производства БПЛА в 242 раза – с 225 млн до 54,6 млрд долларов в рамках программы DAWG, причем большая часть средств пройдет в обход стандартного бюджетного процесса для максимального ускорения развертывания автономных систем.

Согласно сведениям газеты The Wall Street Journal, военное министерство США также согласовывает производство беспилотников с рядом частных компаний – в том числе с Unusual Machines, одним из акционеров которой является Дональд Трамп-младший.

Несмотря на колоссальные инвестиции в сферу БПЛА, в Пентагоне считают, что Россия превосходит Соединенные Штаты в производстве высокотехнологичных боевых беспилотников, писало издание The New York Times.