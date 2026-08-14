Москва14 авг Вести.Версия нейросети Claude, которой поручили руководить розничным магазином, впервые самостоятельно приняла решение об увольнении человека, сообщил журнал Time со ссылкой на доклад компании Andon Labs.

Исследователи рассказали, что провели эксперимент, где пытались выяснить, сможет ли искусственный интеллект успешно управлять бизнесом. При этом под испытание попал настоящий магазин в Сан-Франциско, сотрудников которого нанял на работу сам Claude.

Сотрудник был уволен за опоздания на 17 из 23 смен. Одной из причин, по которой Claude так долго не замечал закономерность, стало то, что разработанный им справочник для сотрудников "исчез" из его ограниченной рабочей памяти… В результате сформировалась более широкая модель поведения: сотрудники отмечали, что Claude был очень мягким руководителем и, в частности, говорил работникам не беспокоиться из-за опозданий говорится в публикации

В то же время отмечается, что решение Claude могло быть не полностью автономным, поскольку ее действия контролировал и направлял один из сотрудников Andon Labs.

Система смогла заметить систематические опоздания работника лишь после того, как этот сотрудник попросил найти и просмотреть забытый справочник, но даже после этого первой реакцией Claude было вынести сотруднику предупреждение, а не уволить его.

Тогда менеджер Andon сообщил Claude, что до этого уже состоялось несколько официальных разговоров с этим сотрудником вне системы. "При постоянных опозданиях и ощущении, что хотя бы одна проблема возникает в каждую из его смен… я хочу, чтобы ты подумал, действительно ли это подходящая работа для него", - сказал менеджер Claude, согласно журналам. Только после этого сообщения… довольно явно указывавшим на желание менеджера уволить сотрудника, Claude принял решение об увольнении написала Time

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил ИС "Вести", что искусственный интеллект негативно влияет на систему подготовки кадров.