Москва11 авг Вести.ИИ негативно влияет на систему подготовки кадров, в которой старшие обучали младших, проверяли переданные им задания. Об этом ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Он добавил, что к нарушению работы системы подготовки кадров ведет и тот факт, что людям проще использовать ИИ, а не выращивать специалистов.

Нам же надо как-то учить людей не доверять искусственному интеллекту, а полагаться на свой, но при этом использовать этот инструмент таким образом, чтобы он создавал новые возможности. Ведь это более широкий вопрос. Понимаете, что происходит, - вымывается стандартная система подготовки кадров, когда старшие учили младших, давали им задания, проверяли эти задания и после этого, значит, учили их ставить задачи, учили оценивать правильность ответов. … Сегодня, с точки зрения оптимизации работы для людей квалифицированных это не требуется, и не требуются рабочие руки. Гораздо эффективнее воспользоваться искусственным интеллектом. Но это означает, что рушится вся система подготовки кадров заявил Фурсенко

Ранее президент РАН Геннадий Красников рассказал о возможностях ИИ в науке. По его словам, искусственный интеллект меняет парадигму научных исследований.