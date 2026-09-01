Москва1 сенВести.Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук объявил об уходе со своей должности. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.
Шлю лучи любви всему сообществу Apple в мой последний день в качестве генерального директора. Моя должность изменится завтраговорится в публикации
Со 2 сентября Кук будет занимать пост исполнительного председателя совета директоров компании. Его место займет вице-президент корпорации Джон Тернус.
Пост прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Он поздравил Кука с "эпичной карьерой в Apple".