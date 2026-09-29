Москва29 сен Вести.Новый генеральный директор Apple Джон Тернус намерен провести реорганизацию компании, в рамках которой планируется пересмотреть график выпуска продукции и сократить ряд сотрудников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В числе обсуждаемых предложений - снижение зависимости от привычных сезонных циклов выпуска продукции весной и осенью, а также и сокращение части управленческих должностей среднего звена для уменьшения иерархии между инженерами и высшим руководством пишет агентство

Согласно Bloomberg, Тернус намерен добиться того, чтобы Apple выпускала новинки на протяжении всего года. Однако сотрудники, на которых ссылается агентство, считают, что переломить многолетние практики разработки в компании будет непросто, и процесс может растянуться на годы.

Кроме того, руководитель компании полагает, что Apple следует ускорить вывод продуктов на рынок и стать более открытой к экспериментам. Это необходимо, чтобы сохранять конкурентоспособность в условиях развития искусственного интеллекта.

Агентство отмечает, в настоящее время в Apple реализуются меры по сокращению затрат. Новый генеральный директор компании также занимается поиском новых источников дохода и способов увеличения прибыли от существующих продуктов.

По словам собеседников Bloomberg, за две недели подразделение аппаратной инженерии Apple начало сокращать часть менеджеров инженерных программ. Им дали лишь несколько недель на поиск других позиций внутри компании; те, кто не найдет новое место, будут уволены в конце года. Ранее подобные сокращения были для Apple редкостью, но в последние месяцы стали встречаться чаще.

Также компания провела серию мелких увольнений в нескольких подразделениях и начала сворачивать или отменять проекты на ранней стадии разработки. Помимо этого, Тернус также изучает, как ИИ может ускорить разработку продуктов и взять на себя часть работы сотрудников.