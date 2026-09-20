Пользователи из РФ пожаловались на проблемы с доступом к App Store

В России зафиксировали массовый сбой в работе магазина App Store Пользователи из РФ пожаловались на проблемы с доступом к App Store

Москва20 сен Вести.Российские пользователи столкнулись со сбоями в работе фирменного магазина приложений App Store от Apple.

С начала 20 сентября зафиксировано более 450 жалоб из 43 регионов страны против 21 днем ранее. Чаще всего владельцы устройств сообщают, что сервис выдает ошибку "Не удается подключиться" либо открывается исключительно при использовании VPN. Наибольшее число обращений поступило из Москвы (18%), Новосибирской (10%) и Челябинской (8%) областей, а сбои отмечаются в сетях разных провайдеров.

При этом на официальном портале системного статуса Apple сервис App Store числится работающим в штатном режиме, о глобальных сбоях компания не заявляла. Точные причины ограничений доступа в РФ на данный момент не установлены.