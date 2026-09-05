Суд в Москве рассмотрит 27 октября иск VK о возврате трех приложений в App Store

Суд рассмотрит 27 октября иск VK о возвращении трех приложений в App Store Суд в Москве рассмотрит 27 октября иск VK о возврате трех приложений в App Store

Москва5 сен Вести.Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября предварительное заседание по иску VK, потребовавшей от Apple восстановить доступ к приложениям компании в App Store. Об этом свидетельствуют материалы дела, изученные РИА Новости.

Ответчиками выступают американская Apple Inc., российское ООО "Эппл Рус" и ирландская Apple Distribution International Ltd. Иск поступил в суд 19 августа. VK добивается возвращения в магазин приложений социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервиса VK Music.

Компания также требует восстановить отправку уведомлений пользователям. В случае неисполнения будущего судебного решения истец просит солидарно взыскивать с ответчиков по 50 млн рублей в сутки за приложение "ВКонтакте", 3 миллиона рублей — за "Одноклассники" и 5 миллионов рублей — за VK Music. Начислять неустойку предлагается с шестого дня после изготовления судебного акта в полном объеме.

Ранее автор ИС "Вести" Андрей Медведев назвал удаление приложений VK из App Store одним из элементов психологической войны против РФ.

Apple в конце июня в одностороннем порядке без предварительного уведомления удалила приложения VK из своего магазина. В иске компания требует вернуть приложения в App Store, восстановить возможность получать пуш-уведомления, а также взыскать с американской корпорации неустойку в размере 58 миллионов рублей за каждый день неисполнения решения суда.