VK потребовала от Apple вернуть приложения компании в АppStore

VK подала иск против Apple из-за удаления приложений в АppStore VK потребовала от Apple вернуть приложения компании в АppStore

Москва21 авг Вести.В Арбитражный суд Москвы поступил иск от компании VK против трех структур Apple. В обращении российский холдинг требует вернуть его приложения в маркет AppStore, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Ответчиками выступают ООО "Эппл рус", компании Apple Inc., а также структуры Apple Distribution International Limited.

В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в АppStore, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда пояснили агентству в VK

Уточняется, что иск подан 19 августа.