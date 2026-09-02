Новый гендиректор Apple заработает 58 млн долларов в 2027 году Apple заплатит новому гендиректору Джону Тернусу 58 млн долларов в 2027 году

Москва2 сен Вести.В 2027 году американская корпорация Apple планирует заплатить новому главному исполнительному директору Джону Тернусу 58 миллионов долларов. Это следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Уточняется, что три миллиона долларов из указанной суммы – это годовая зарплата. Также Тернусу заплатят целевую ежегодную премию в виде акций на сумму 55 миллионов долларов.

Предыдущий глава Apple Тим Кук покинул свой пост 1 сентября. Он переходит на должность исполнительного председателя совета директоров корпорации. Место Кука занял 51-летний инженер, руководивший разработкой ключевых линеек продукции компании Джон Тернус.