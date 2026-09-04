В России стартовал предзаказ на iPhone 18 Pro Max за 200 тысяч рублей Сеть Restore: открыла бронирование iPhone 18 Pro Max в России за 199 тысяч

Москва4 сен Вести.Российские ритейлеры начали принимать предварительные заказы на новейший смартфон Apple — iPhone 18 Pro Max. Как сообщает CNews, сеть магазинов Restore: первой открыла бронирование модели с 256 ГБ памяти в темно-вишневом цвете по цене 199 990 рублей.

В компании отметили, что оформление заявки возможно только онлайн при условии 100-процентной предоплаты. Количество броней ограничено 100 устройствами. Специальная цена действует всего пять дней — с 4 по 8 сентября.

Restore: всегда ориентируется на желание покупателей стать первыми обладателями новинок Apple. Интерес к новым iPhone по-прежнему очень высок, и в этом году мы специально настроили все бизнес-процессы так, чтобы обеспечить клиентам максимально быстрый доступ к новинке на специальных условиях: по выгодной цене, которая действует всего пять дней заявил глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group Роман Роменский

В других точках продаж также активизировались предзаказы. В московском магазине можно забронировать iPhone 18 Pro от 120 тысяч рублей, однако в наличии моделей пока нет. Сервис CDEK.Shopping принимает заявки на iPhone 18 и новые Apple Watch с бронированием за 30–50 тысяч рублей (эта сумма является авансом, а окончательная цена будет объявлена позже). Екатеринбургский ритейлер открыл сбор заявок с обещанием "зафиксировать цену": базовая модель 18-й серии стартует от 89 990 рублей, однако продавец предупреждает о возможном повышении стоимости из-за курса доллара и поставок через параллельный импорт с задержкой в 1–2 недели после мирового старта. Российский бренд Caviar уже в мае открыл предзаказ на люксовые версии iPhone 18 Pro и Pro Max в золоте и коже по цене от 10 тысяч долларов.

Ранее в компании Apple сообщили, что организация проведет презентацию новой техники 9 сентября.