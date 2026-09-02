Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили оплату заказов цифровыми рублями На российских маркетплейсах стала доступна опция оплаты цифровыми рублями

Москва2 сен Вести.Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" запустили возможность оплачивать заказы цифровыми рублями. Опция появилась среди доступных способов оплаты при оформлении покупок, пишет РИА Новости.

При выборе способа оплаты пользователям теперь доступны цифровые рубли наряду с банковскими картами и системой быстрых платежей (СБП). Опция доступна непосредственно при оформлении заказа в приложениях площадок.

Цифровой рубль является новой формой российской национальной валюты и существует наряду с наличной и безналичной формами денег.

С 1 сентября открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших российских банках.