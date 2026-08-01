Билет на самолет в РФ можно будет купить за цифровые рубли

Российские авиакомпании будут продавать билеты за цифровые рубли Билет на самолет в РФ можно будет купить за цифровые рубли

Москва21 авг Вести.Российские авиакомпании начнут продавать билеты за цифровые рубли. Об этом РИА Новости сообщили представители Red Wings, S7 и Smartavia. Планируется, что новый способ оплаты будет доступен при покупке билета на сайте наравне с другими вариантами.

В ближайшее время Red Wings расширит возможности оплаты: пассажиры смогут оплачивать билеты и дополнительные услуги не только картой или через СБП, но цифровыми рублями отметили в пресс-службе авиакомпании Red Wings

Точная дата внедрения новой формы оплаты зависит от готовности всех участников, которые задействованы в этом процессе. Банки обеспечивают прием платежей, а провайдеры систем бронирования и учета поддерживают платформу, где оформляется покупка билетов.

Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября 2026 года в России начнется его массовое внедрение. Он будет доступен всем гражданам страны. Крупнейшие банки должны будут первыми предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровым рублем.