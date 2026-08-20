Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях

Расплачиваться на Ozon и Wildberries с 1 сентября можно будет цифровыми рублями Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях

Москва20 авг Вести.Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon с 1 сентября начнут принимать оплату в цифровых рублях, сообщили РИА Новости представители названных компаний.

Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов, заявили в маркетплейсе.

В свою очередь в Wildberries сообщили, что они действуют в соответствии с требованиями Банка России и существующими нормативными актами.

Согласно законодательству, с сентября оплату в цифровых рублях обязаны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. В дальнейшем эта обязанность распространится на более мелких продавцов.

Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакина сообщила, что все системно значимые банки страны готовы к его внедрению с начала осени.

С 1 сентября пользователи смогут открывать цифровые кошельки через приложения банков – на главной странице появится соответствующая кнопка. Кроме того, регулятор обеспечил возможность оплаты цифровыми рублями в интернете, что позволит маркетплейсам начать принимать платежи этим способом.

Банк России установит ограничение в 300 тысяч рублей ежемесячно на переводы граждан с безналичных счетов на кошелек с цифровыми рублями. В то же время распоряжаться средствами внутри цифрового кошелька граждане смогут без ограничений.

Гознак в преддверии запуска цифрового рубля не ожидает в обозримой перспективе значительных перемен в структуре наличного денежного обращения.