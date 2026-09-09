Apple представила свой первый складной iPhone Apple представила первый iPhone c гибким экраном

Москва9 сен Вести.Компания Apple представила в презентации на официальном сайте первый складной iPhone, который получил название iPhone Duo.

Новинка получила два экрана - внешний с диагональю 5,4 дюйма и внутренний размером 7,6 дюйма, что стало самым большим экраном среди iPhone. Также смартфон оснастят модемом C2 и процессором A20 Pro, основной камерой в 48 мегапикселей и фронтальной камерой в 12 Мп.

Apple представила свой первый складной смартфон - IPhone Duo Фото: Apple

Продавать смартфон будут в двух расцветках - белой и синей. Базовая версия с 256 Гб памяти обойдется покупателям в США минимум в 2000 долларов.

Ранее Apple представила новые флагманские смартфоны - iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Ожидается, что iPhone Duo станет серьезным конкурентом на рынке складных устройств, подобным Samsung Galaxy Z Fold 8.

Цена на первый складной iPhone Duo на маркетплейсах прогнозируется на уровне 245 тысяч рублей. Цена на iPhone 18 Pro будет стартовать от 147 тысяч.