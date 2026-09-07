В Huawei презентовали их первый складывающийся втрое смартфон Huawei представила складывающийся втрое смартфон

Москва7 сен Вести.Китайская технологическая корпорация Huawei презентовала Mate XT 2 – складной смартфон, состоящий из трех частей. Об этом представители корпорации заявили на официальном сайте.

В полностью разложенном виде диагональ телефона достигает более 25 сантиметров, что сравнимо с размером среднестатистического планшета.

Huawei Mate XT 2 выйдет в черном, белом и фиолетовом цветах. Стоимость новинки оценивается почти в 3 тысячи долларов. Цена самой дорогой версии достигнет 3,73 тысячи. Продажи смартфона запланированы на 12 сентября.

До нынешнего времени подобную задумку реализовывала лишь компания Samsung. Свое новаторство она представила в декабре 2025 года. Однако вскоре продажи были приостановлены.

Ранее компания Huawei в сотрудничестве с China Unicom запустила первую широкополосную сеть 10G в китайском районе Сюнъань провинции Хэбэй. Фактическая скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки – 1008 Мбит/с.