Москва7 сенВести.Китайская технологическая корпорация Huawei презентовала Mate XT 2 – складной смартфон, состоящий из трех частей. Об этом представители корпорации заявили на официальном сайте.
В полностью разложенном виде диагональ телефона достигает более 25 сантиметров, что сравнимо с размером среднестатистического планшета.
Huawei Mate XT 2 выйдет в черном, белом и фиолетовом цветах. Стоимость новинки оценивается почти в 3 тысячи долларов. Цена самой дорогой версии достигнет 3,73 тысячи. Продажи смартфона запланированы на 12 сентября.
До нынешнего времени подобную задумку реализовывала лишь компания Samsung. Свое новаторство она представила в декабре 2025 года. Однако вскоре продажи были приостановлены.
Ранее компания Huawei в сотрудничестве с China Unicom запустила первую широкополосную сеть 10G в китайском районе Сюнъань провинции Хэбэй. Фактическая скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки – 1008 Мбит/с.