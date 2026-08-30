Российский Esteo объявил о выпуске пяти автоновинок до 2028 года

Новый российский автобренд готовит пять премьер до 2028 года Российский Esteo объявил о выпуске пяти автоновинок до 2028 года

Москва30 авг Вести.Российский премиум-бренд Esteo, вышедший на рынок в апреле 2026 года, намерен расширить линейку пятью автомобилями в течение ближайших трех лет. Рассчитанные до 2028 года планы российского производителя приводит журнал " За рулем".

Компания, появившаяся при тесном сотрудничестве "АГР Холдинга" с китайской компанией Defetoo, обнародовала дорожную карту развития до 2028 года. Первой новинкой в заявленном графике станет кроссовер D-класса. На сайте презентации машина не имеет названия. Для автомобиля предусмотрена гибридная силовая установка. Появление гибридного кроссовера появление в автосалонах намечено на вторую половину 2026 года. Гибридный кроссовер станет аналогом Exeed RX, который оснащался двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. За машину китайского производства нужно было платить 5,2 миллиона рублей.

Наиболее масштабное пополнение модельного ряда запланировано на 2027 год отмечает издание

В следующем году появятся сразу три автомобиля Esteo: угловатый внедорожник V-серии - V25, обновленный в соответствие с пожеланиями российских покупателей Exlantix ET и флагманский кроссовер класса F EX9.

На 2028 год российский бренд наметил еще одну премьеру – будет проведен фейслифтинг флагмана семейства V. Это внедорожник V29.

В основе моделей Esteo – машины Exlantaix и Exeed. Сейчас в линейку входят четыре машины. Это кроссоверы Esteo MX, Exlantix ET и ET8, плюс внедорожный V27. Все машины выпускаются на заводе в Шушарах.