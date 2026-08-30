В сентябре в России стартуют продажи новой модели российского бренда В России продажи нового кроссовера Tenet начнутся с сентября

Москва30 авг Вести.Продажи элегантного среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 начнутся в России с сентября. Это полноприводная модель с полуторалитровым турбированным мотором мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель рассчитан на работу с автоматической семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями.

Цены на модель пока не объявлены, сообщает "Российская газета". Также осенью начнется реализация кроссоверов Tenet Plus L4.

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До 20 сентября с новинками российского автобренда можно будет познакомиться в Москве в Парке Горького у спуска с Крымского моста. Главный герой экспозиции – переднеприводный Tenet Plus L6 в комплектациях "Элегант" и "Ультра".

Сейчас в линейку Tenet входят кроссоверы Tenet 4, Tenet T4L, Tenet T7 и Tenet T8. Они представлены на сайте официального дилера.

Осенью развивающая бренд Tenet российская компания "АГР" запланировала выход на рынок нового седана Tenet A8, который является продолжением эволюции Chery Arrizo 8 Pro 2025 модельного года. Логотип компании на седане будет вписан в "родной" для модели овал.

Автоэксперт Александр Ковалев считает, что бизнес-седан Tenet A8 находится примерно посередине между Bestune B70 и Volga C50. У Bestune B70 "авоська" (A8) выигрывает по оснащению и качеству отделки, а у нижегородской Volga C50 — по цене. Машины Tenet A8 с июля 2026 года собираются в Шушарах.

Менее чем за год после запуска производства Tenet продал в России уже более 100 тысяч автомобилей.

Пять премьер до 2028 года готовит еще один новый российский автобренд.