Новый кроссовер Tenet начнут продавать в России осенью Tenet начнет продажи нового флагманского кроссовера T9 в РФ осенью

Москва12 авг Вести.Флагманский кроссовер Tenet T9 поступит в продажу на российском рынке осенью этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского автомобильного бренда.

Новинка будет доступна в трех комплектациях. Автомобиль получит 2-литровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, а также восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

В компании назвали T9 новым флагманом линейки семейных кроссоверов Tenet.

Ранее стало известно, что Tenet T7 оказался самым популярным кроссовером в Москве за первую половину 2026 года. За шесть месяцев машину приобрели 4115 раз.