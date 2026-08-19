Китай впервые успешно запустил и посадил на суше возвращаемую ракету Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень орбитальной ракеты

Москва19 авг Вести.Китай впервые успешно запустил и посадил на суше возвращаемую ракету. Как сообщает Центральное телевидение КНР, речь идет о коммерческой ракете Zhuque-3 (ZQ-3), запущенной компанией LandSpace.

Ракета стартовала в 02:35 по московскому времени с космодрома Цзюцюань. Первая ступень приземлилась в соответствии с графиком на площадке в уезде Миньцинь провинции Ганьсу.

В Центральном телевидении Китая назвали это новым важным прорывом страны в области ключевых технологий многоразовых ракет.

С помощью второй ступени был выведен на орбиту спутник "Хунху-3". По данным из СМИ, он предназначен для испытания в космосе маршрутизаторов терабитного класса и высокоскоростной лазерной связи.

Ракета Zhuque-3 - это двухступенчатая многоразовая ракета высотой около 66 метров. По информации из открытых источников, по общей архитектуре и размерам напоминает Falcon 9. Нынешний полет стал вторым для ракеты. Во время дебютной миссии в декабре прошлого года вторая ступень успешно достигла орбиты, однако возвращаемый ускоритель был потерян.